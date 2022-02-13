Sarı-Kırmızılı taraftarların dört gözle beklediği 6 numara transferi Erick Pulgar'la gerçekleşse de, 28 yaşındaki oyuncu bir türlü ilk 11'de oynama fırsatı bulamadı. Hazır olmadığı için Alanyaspor karşısında son dakikalarda oyuna alınan Şili'li yıldız, Kayserispor maçına hafta boyunca ilk 11'de hazırlandı.

Ancak Emre Kılıç'ın son anda bağırsak enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle ilk 11'deki 3 yerliyi Taylan'la tamamlayan Torrent, bu nedenle Pulgar'ı oynatamadığını dile getirdi. İspanyol hoca, Erick Pulgar'ı ancak 80. dakikada oyuna alabildi.

Feghouli kaptan çıktı

Afrika Kupası nedeniyleikinci yarının ilk 3 maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli, Kamerun'dan dönüşteise Trabzon ve Alanya karşılaşmalarında son bölümde oyuna girmişti. Dün ilk 11'de başlayan Cezayirli oyuncu aynı zamanda kaptan olarak sahaya çıktı. Feghouli 60'ta Cicaldau ile değişti, pazubandı Marcao'ya teslim etti.





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