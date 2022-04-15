Sarı-Kırmızılılar devre arası transfer döneminde Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes için uğraşmış ancak transferi Beşiktaş bitirmişti. Galatasaray daha sonra Erick Pulgar'a yöneldi.

Başkan Burak Elmas, Şilili orta sahayı transfer etti ama Şilili oyuncu sonrasında ortalıkta gözükmedi. Süper Lig'de 5 maçta görev yapan Pulgar'ın 90 dakika oynadığı maç sayısı yok…

Takvim'in derlediği habere göre 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında 8, Kayserispor'a karşı 10, Göztepe maçında 61, Konyaspor'a karşı 59 ve Karagümrük karşılaşmasında 26 dakika sahada kaldı. Görev aldığı dakikalar boyunca gol ve asist üretemedi.

Erick Pulgar'ın Süper Lig dışında dostluk maçında da 46 dakika süre alması dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Dinamo Kiev ile oynanan mücadelede Pulgar'ı ilk 11'de sahaya sürdü ancak ikinci yarını başında oyundan aldı.



