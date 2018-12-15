Galatasaray’da puan kayıpları sürüyor! Son 8 maçta sadece 1 kez...

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da puan kayıpları devam ediyor. Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de zirve yarışı adına büyük önem taşıyan maçtan bir puan alabildi. Karşılaşmada İrfan Can Kahveci’nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 30. dakikada Eren Derdiyok’un penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılı takım puanını 26’ya çıkarırken, Medipol Başakşehir ise 34 puanla liderliğini sürdürdü.

Son 8 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 karşılaşmasının sadece birini kazandı. Bu maçlarda sadece Kayserispor’u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a yenildi. Galatasaray bu müsabakalarda 8 puan toplarken 16 puan yitirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligde son 4 maçta kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş’a yenildi. Galatasaray, en son 2015-2016 sezonunda daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı. Sarı-kırmızılı takım, o sezon 23. haftadan itibaren çıktığı 7 maçtan 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, son 7 resmi maçında rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Süper Lig’de Beşiktaş’a 1-0 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir ile 1-1, Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya 2-0, Porto’ya da 3-2 mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü’nü 2-1 yendi.

Başakşehir’de yine galip gelemedi

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile deplasmanda üst üste oynadığı 4. karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında son deplasman galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısında 3 Ekim 2015’te oynanan lig maçında aldı. Galatasaray daha sonra Medipol Başakşehir’e konuk olduğu 3 lig ve bir Türkiye Kupası müsabakasından 3 mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Eren Derdiyok’un ligdeki 6. golü

Medipol Başakşehir maçının 30. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturan Eren Derdiyok, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. Eren Derdiyok, daha önce MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında birer kez topu filelere yollamıştı. Bu arada Eren Derdiyok’un attığı gol, Galatasaray’ın bu sezon ligde penaltıdan kaydettiği ilk gol oldu.

Rodrigues sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Arka adalesinde sertleşme olduğu belirtilen Rodrigues tedbir amacıyla maçın ikinci yarısına çıkamadı. Rodrigues’in yerine karşılaşmanın 46. dakikasında Selçuk İnan oyuna girdi.