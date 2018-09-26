Transfer döneminin son gününde Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’in kapısından dönen Maicon’un devre arasında da ayrılma ihtimali bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken Suudi ekibinin transfer işlemlerini yetiştirememesi nedeniyle Sambacı’nın ayrılığı da rafa kalktı. Sadece Al Hilal değil, başka kulüplerden de teklif alan Maicon’un devre arasında ayrılma ihtimali her geçen gün artarken teknik direktör Fatih Terim de B planını şimdiden hazırlıyor.

SEZON başında stopere takviye isteyen ve geçen sezon kullandığı Serdar-Denayer ikilisinde aklı kalan Terim, Denayer’in Lyon’a bonservisi ile birlikte gitmesi ile elindeki oyunculara yöneldi. Maicon’un performansı Terim’in beklentilerini karşılayamazken hazırlık kampında şans verilen Ozan Kabak adım adım formayı da kazandı.

DENEYİM KAZANACAK

Deneyimli teknik adam, 18 yaşındaki oyuncuyu her fırsatta överken Maicon’un ayrılması ihtimali nedeniyle de daha çok şans verme kararı aldı. Sezonun ilk yarısı bitene kadar Ozan Kabak’ın maç deneyimi kazanmasını amaçlayan Terim, Maicon sonrasında da Serdar-Ozan Kabak stoper hattını kurarak uzun yıllar bu ikili ile yola devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova karşısında Ozan yerine Donk’u tercih eden Terim, sezon içinde maçına göre Maicon’a da Donk’a da stoperde şans verebilir. Ancak yapılan planlamada ilk yarının sonuna kadar stoperde Ozan, Serdar ve Donk’un rotasyon halinde sahaya çıkmaları.

Kaynak: Vatan