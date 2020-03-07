Süper Lig’in en kritik virajlarından birinde, yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray için yolculuk zamanı... Sarı-Kırmızılı ekip, zorlu mücadele öncesi son çalışmasını bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak. Kafile, saat 16.00’da THY’nin özel uçuşuyla maçın oynanacağı Sivas’a geçerek kampa girecek. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas maçında kadroya alacağı isimleri, bugünkü idmanın ardından açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Cim Bom’da, Terim’in iki yıldızdan feragat etmesi gerekecek.

Piyango kime vuracak?

21 kişilik kadroda bulunmasına kesin gözüyle bakılan isimler: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Falcao. 12. yabancı kontenjanı için Andone, Linnes ve Jesse Sekidika arasından bir tercih yapılacak. Fatih hocanın bu üç isim içinde Andone’ye daha sıcak baktığı belirtiliyor.



