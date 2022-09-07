Üst üste bomba transferler gerçekleştiren Galatasaray 'da yeni gündem Paulinho... 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e geçtiğimiz günlerde teklif yapan Sarı-Kırmızılılar, olumsuz yanıt almıştı. Ancak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin son senesinde olması, yeni kontrat imzalamaya yanaşmaması ve Galatasaray'ın ilgisine de sıcak bakması, işlerin gidişatını kısa sürede olumlu yönde değiştirdi. Bu sezon ligde sadece 24 dakika süre alabilen genç yetenek, düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak istiyor. Galatasaray cephesi de bunu bir fırsata çevirmeyi planlıyor. Özellikle transferin son gününde, Paulinho için Leverkusen'e bu defa daha yüksek bir teklif yapılacağı öğrenildi.

18 yaşında 18.5 milyon Euro

Ülkesinde Vasco da Gama forması giyerken, henüz 18 yaşında tam 18.5 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olan Paulinho, 4 yıldır Bundesliga'da top koşturuyor. 1.77 boyundaki sağ ayaklı oyuncu, çoğunlukla solda görev yapsa da sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Brezilya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde üstün performansıyla dikkat çeken Paulinho, Leverkusen'de ise toplam 74 maça çıktı ve 8 gol 5 asistle oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Sambacı'ya gelecek için önemli bir yatırım gözüyle bakıyor.