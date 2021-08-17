Galatasaray 'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Lige iyi bir başlangıç yaptıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden van Aanholt, “Galatasaray forması giydiğim için ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray ile beraber maça çıktım, güzel bir maç oldu. Üç puanımızı aldık. Lige iyi başlamak, üç puanla başlamak her zaman çok önemlidir. Başlangıçlar önemlidir. Biz de burada iyi bir başlangıç yaptığımız için çok mutluyum.”

Tecrübeli oyuncu, takımla uyumunun çok iyi olduğunun belirtilmesi üzerine “Çok çabuk adapte olmam gerekiyordu. Biraz geç geldim, geç geldiğiniz için tabii ki çok fazla adaptasyon süreciniz olmuyor. Hemen Avrupa Kupası, diğer taraftan lig başlıyor. Milli takımdan tanıdığım Babel ve İngiltere’den tanıdığım Yedlin’i tanımam benim için avantaj oldu. Diğer arkadaşlarımın, hocalarımın yaklaşımı aynı şekilde bana çok yardımcı oldu. Geç geldiğim için bir adaptasyon süresi olmadı. Bir an önce adapte olmam gerekiyordu ben de o şekilde davrandım.” cevabını verdi.







