Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşanmış, sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırmıştı.

Olay sonrası iki futbolcu da sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu ve duruma açıklık getirdi. Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşırken, şu açıklamayı yaptı:

"Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış şekilde yayılmıştır. Kerem, benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz, Galatasaray'ın başarısı olup; aramızda husumet bulunmamaktadır."

Kerem Aktürkoğlu ne dedi?

Kerem Aktürkoğlu ise olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir."



