Geride kalan 12 haftada sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çeken Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz, istatistiklerde de ilk sıraya yerleşti.

Ligde çıktığı maçlarda yüzde 88’lik pas isabeti sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda tüm savunmacıları geride bırakmayı başardı.

Serdar, pas isabetinin yanı sıra maç başına 1.4 top çalma, 1.3 top kesme ve 6.4 uzaklaştırma ortalamaları ile mücadele etti.

22 golün 7'si savunmacılardan

Süper Lig’de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 22 kez sarsmayı başaran Galatasaray’da, bu gollerin 7’si savunma oyuncularından geldi.

Sarı- Kırmızılılar’ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz ve bu sezon Fatih Terim ile birlikte beklenen performansın üstüne çıkmayı başaran Ryan Donk, 2’şer gol ile katkı verdi. Öte yandan Maicon, Martin Linnes ve Ömer Bayram 1’er gol attı.

Selçuk İnan 188 gün sonra

Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk İnan, önceki gün oynanan Kayserispor maçında takımının attığı 2. golün pasını vermeyi başarmıştı.

188 gün sonra skora katkı yapan 33 yaşındaki futbolcu, son olarak geçen sezonun 32. haftasında oynanan ve Akhisarspor karşısında alınan 2-1 galibiyette bir asist yapmıştı.

Öte yandan Selçuk, ligdeki son golünü ise Türkiye Kupası’nda 27 Aralık 2017’de oynanan Bucaspor mücadelesinde kaydetmişti.

Feghouli’ye özel tebrik

Süper Lig’de uzun süre sonra ilk 11’de şans bulan Sofiane Feghouli, Kayseri maçının en iyilerinden biriydi.

Teknik direktör Fatih Terim de, 90 dakika sonrasında Cezayirli futbolcuyu özel olarak tebrik etti. Zaman zaman forvet arkasına geçen başarılı kanat oyuncusu, bu performansıyla formayı kaptı.

Feghouli, Cezayir Milli Takımı’na çağrılırken, Afrika Uluslar Ligi’ndeki Togo karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.