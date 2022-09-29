Galatasaray 'da artık tek gündem cumartesi günkü AdanaDemirspor deplasmanı. Milli ara öncesi çıktığı son maçta namağlup lider Konyaspor 'u mağlup ederek zirveye kurulan, ancak averajla koltuğu kaptıran Sarı-Kırmızılı ekip, bu kez ligin yeni liderini gözüne kestirdi. Aynı puanda olduğu Adana Demirspor'un averajla gerisinde yer alan Galatasaray, bir kez daha lideri devirip koltuğu geri almanın hesapları içerisinde. Bu zorlu mücadelenin başka bir önemi daha var. Milli arada takıma sonradan katılan transferlerin toparlanmasını sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Adana deplasmanından sonraki haftayı da BAY geçecek. Böylece takımın önünde dinlenmek için yine 2 haftaya yakın bir süre olacak.

Detaylı analiz yaptılar

İşte bu araya hem lider hem de moralli girmek isteyen Galatasaray'da, Adana Demir deplasmanı öncesinde bir seferberlik havası var. Rakip analizini tamamlayan teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, zorlu mücadelenin taktik provalarına başladı. Milli oyuncuların dünkü antrenmanda takıma katılmış olması da Florya'da yüzleri güldüren bir başka detay oldu. Ayrıca Erden Timur'un bugünkü antrenmanda tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet ve oyunculara destek vermesi bekleniyor.

Son kararını henüz vermedi

Adana Demir karşısında ilk 11'de birkaç değişiklik yapmayı düşünen Okan hocanın, son kararını vermekte zorlandığı da gelen haberler arasında. Forvette Icardi ile Gomis arasında, savunmada da Abdülkerim ile Emin arasında büyük rekabet yaşanıyor. Juan Mata'nın da en kötü ihtimalle yedek kulübesine girecek olması, Mertens'in formasını zorlayacak gibi görünüyor. Sol bekte de Aanholt ile Dubois arasında bir tercih yapılacak. Buruk'un bugünkü idmanda, sahaya sürmeyi düşündüğü 11'i deneyeceği de gelen haberler arasında.