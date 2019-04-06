Galatasaray'da parola belli: 3 puana düşür, baskıyı hissettir

Galatasaray’ın bugünkü parolası belli. Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatya’yı mağlup ederse, Başakşehir’le puan farkı maç fazlasıyla 3’e düşecek. Lider Başakşehir ise yarın evinde Konya ile kozlarını paylaşacak.

06 Nisan 2019, Cumartesi 07:38
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Galatasaray'da parola belli: 3 puana düşür, baskıyı hissettir

Aslan’da zaferin parolası belli oldu. Yeni Malatya ile bugün sahasında oynayacak olan Galatasaray, galip gelmesi halinde maç fazlasıyla da olsa Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indirecek. Lider ise yarın sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Olası bir puan kaybı halinde, Galatasaray şampiyonluk yarışında çok önemli bir adım atacak.

Telekom’da müthiş seri

Diğer taraftan ligde iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27’sini kazanıp 5’inde berabere kaldı.

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