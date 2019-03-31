Galatasaray'da paralar ödendi, keyifler yerinde

31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’nin hesaplara zamanında yatırılması, Florya’da keyifleri yerine getirdi. Albayrak dün sabah tesislere giderek teknik ekip ve takıma destek verdi.

31 Mart 2019, Pazar 09:19
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Galatasaray'da paralar ödendi, keyifler yerinde

Florya’da yüzler gülüyor... 31 Mart’a kadar 75 milyon TL’lik futbolcu alacaklarını ödemesi gereken Galatasaray Yönetimi, sancılı sürece rağmen paraları zamanında hesaplara yatırınca, kulüpte derin bir ‘oh’ çekildi.

Bu gelişmeyle beraber hem oyuncuların keyfi yerine geldi hem de teknik ekip ve yönetim rahatladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da dün sabahki idmanda tesislerin yolunu tutarak, Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. “Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Biz görevimizin başındayız ve sizin için ne gerekiyorsa yapacağız” diyen Albayrak’ın sözleri, takımın motivasyonunu en üst seviyeye çekti.

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