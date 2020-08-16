Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka A Takım'a göz kırpıyor
Geçen sezon Galatasaray U17 Takımında gösterdiği performansla dikkat çeken Özgür Baran Aksaka A Takım'a göz kırpıyor. Fatih Terim'in genç oyucunun performansını yakından takip ettirdiği belirtiliyor.
Galatasaray U17 Takımı'nın başarılı isimlerinden Özgür Baran Aksaka Fatih Terim'in dikkatini çekti. Genç oyucuncu geçen sezon U17 Takımı'nın değişmez isimlerinden biriydi. Orta sahada oynayan 17 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda Galatasaray ile A Takım'da idmanlara çıkması bekleniyor.
2013 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında değişik yaş gruplarında forma giyen 2003 doğumlu oyuncu Sarı-Kırmızılı takımın U17 takımında geçen sezon 20'nin üzerinde karşılaşmaya çıktı.
Pandemi nedeniyle ara verilen gelişim liglerinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ardından ligi üçüncü sırada tamamlamıştı.