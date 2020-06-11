Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay, Rizespor deplasmanı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek teknik direktör Fatih Terim’le bir araya gelecek. Üçlü zirvede ana gündem maddesi, sezonun kalan 8 haftasındaki ödeme planları, kontrat görüşmeleri ve maçlara yönelik çeşitli organizasyonlar hakkında olacak. Albayrak, Günay ve Terim ayrıca vakit kaybetmeden yeni sezon planlamasını yapmak üzere transfer çalışmalarında son durumu masaya yatıracak. Fatih hocanın hazırladığı liste ve şu ana kadar gerçekleşen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapılacak.

Metin Karabaş