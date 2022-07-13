Paris Saint Germain forması giyen Idrissa Gueye ile görüşen yönetim, Senegalli oyuncunun maliyetini yüksek buldu.

32 yaşındaki futbolcunun, yıllık 4 milyon avro talep ettiği öğrenildi. Galatasaray 'ın bu transfer için belirlediği bütçenin ise en fazla 3 milyon avro olduğu ifade edildi.

Idrissa Gueye transferinde umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar, listesinde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Son olarak Lille'de forma giyen Xeka ile görüşen yönetim, bonservisinin elinde olması nedeniyle bu oyuncuya sıcak bakıyor.

Sarı kırmızılılar, Roma'nın 24 yaşındaki futbolcusu Diawara için de girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray, İtalyan ekibinin kiralık olarak göndermek istediği Gineli oyuncu için görüşmelerine devam ediyor.

Sarı kırmızılıların ortaya saha transferinde düşündüğü isimlerden biri de AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö 28 yaşındaki oyuncunun, Hollanda ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Diğer yandan Marcao'nun gidişiyle stoper arayışına başlayan Galatasaray'da, Kaan Ayhan ismi yeniden gündeme geldi. Savunma hattında yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı kırmızılılar, Sassuolo ile bir kez daha görüşecek.

İtalyan kulübünün, Kaan için 5 milyon avro talep ettiği; Galatasaray'ın bu transferi 3-4 milyon avroya bitirmek istediği kaydedildi. (Trtspor)