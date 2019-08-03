Bir yandan Falcao transferinde mutlu sona ulaşmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan Sevilla’ya satılan Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray’ın bu doğrultuda son olarak Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu gözüne kestirdiği ileri sürüldü.

Monaco’dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen, İngiltere’de beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Milan’da kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon da kadroya girmesi zor görünen Bakayoko’nun, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaştığı, İspanyol kulüpleriyle yaptığı görüşmelerin olumsuz geçmesi halinde Türkiye’ye gelebileceğini ilettiği bildirildi.