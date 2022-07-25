Teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalar için orta sahanın tamamlanması konusuna çok önem veriyor. Aslan, daha önce merkez için Sergio Oliviera'yı aldı. Sonrasında ise bir ön libero bir de ofansif orta saha transferi üzerinde duruldu. Özellikle ön libero için Florian Grillitsch konusunda büyük aşama kaydedildi. Daha önce maddi sorunlar yüzünden Fiorentina ile anlaşamayan Avusturyalı oyuncu ile görüşmeler tıkandı. Sonrasında devreye giren Brighton da transferden çekildi. Şimdi ise birkaç İspanyol kulübü devrede. Ancak Galatasaray , bu transferde bir türlü geri adım atmıyor.

Alternatif belli

Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta senelik olarak 1.5 milyon Euro önerdi. Şimdi ise bu rakamın 2.25 milyon Euro'ya çekilmesi hedefleniyor. Eğer transfer gerçekleşmezse rota İtalya olacak. Roma'nın yıldızı Amadou Diawara ile yeniden temas kurulacak. Öte yandan ofansif orta saha transferinde de Nadiem Amiri, Galatasaray'a gelmeye ikna edildi. Hafta içinde de Alman futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile ikna turları başlayacak.