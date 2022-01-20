Ligdeki kötü gidişe bir an önce dur demek isteyen Galatasaray 'da, Kasımpaşa maçı öncesi çok sayıda eksik var. Orta sahanın merkezinde görev yapan Taylan ve Berkan, kart cezaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Ayrıca Diagne, Babel, Muslera ve Işık Kaan'ın sakatlığı devam ediyor. Feghouli ve Mohamed de Afrika Kupası'nda oldukları için kadroda yer almıyor. Torrent bu önemli oyuncuların yokluğunda orta saha kurgusunu sil baştan değiştirmek zorunda kalacak. Tecrübeli hocanın Aytaç, Cicaldau ve Morutan'ı birlikte kullanması bekleniyor. Genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ın şans bulma ihtimali de oldukça yüksek.

Kalede zor seçim

İleri üçlüde Emre Kılınç, Halil ve Kerem skor yükünü üstlenecek. Savunmada ise cezası biten Nelsson geri dönüyor. Sol bekte Aanholt yerini Ömer'e kaptırabilir. Kalede de İsmail Çipe ile Fatih Öztürk arasında zorlu bir tercih yapılacak.