Orta saha için arayışlarını sürdüren Galatasaray 'da flaş bir isim gündeme geldi. Brezilya ekipelerinden Palmeiras'ın formasını giyen Gustavo Scarpa için Sarı-Kırmızılı ekibin devrede olduğu öne sürüldü.

Brezilya basınındaki haberlere göre Cim Bom, yıldız oyuncunun orta alandaki çok yönlülüğüne güveniyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol pası verdi.