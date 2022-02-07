Cim Bom'da orta sahada görev yapan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu, oynadıkları futbol ile hayal kırıklığı yarattı. Özellikle sezon başındaki performansıyla kendisine hayran bırakan Berkan, yaptığı basit hatalar ile tepki çekti. Taylan ise orta sahada top dağıtma konusunda gösterdiği futbolla vasatın üstüne çıkamadı.

Aslan'da 7 eksik

Galatasaray 'da, Alanyaspor maçı öncesinde Muslera, Diagne, Işık Kaan, Fatih Öztürk ve Omar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Elabdellaoui, koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada. Mohamed ise Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için şans bulamazken, Gomis de 21 kişilik kadroda yoktu.