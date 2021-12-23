7 haftalık kazanamama serisini, ilk yarının son maçında Antalyaspor'a karşı bitirmek isteyen Galatasaray , orta saha krizi yaşıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Taylan ve Cicaldau, sarı kart cezaları nedeniyle Antalya'ya karşı Nef Stadı'ndaki mücadelede forma giyemeyecek. Üstelik Berkan, Morutan, Babel, Feghouli ve Emre Kılınç gibi isimler de formsuz. Aslan'ın hocası Fatih Terim, yeni bir formül arayışında. Adana Demir deplasmanında 2. yarıda oyuna giren Aytaç'ın, Antalya'ya karşı ön libero pozisyonunda ilk 11'de başlayabileceği belirtiliyor. Forvet arkasına Kerem'in geçmesi, kanatlarda Babel ve Feghouli'nin oynaması da seçenekler arasında.

Sağ bekte Boey riske edilmiyor

Gözden çıkarılan Yedlin'in ardından Oğulcan'ın da sağ bekte başarısız performans sergilemesi, gözleri Boey'nin geri dönüşüne çevirdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, rehabilitasyon süreci geçiren genç oyuncuyu ikinci yarı öncesi riske etmeyi düşünmüyor.F

Fatih Öztürk veda ediyor

Sarı-Kırmızılı ekibin yedek kalecilerinden Fatih Öztürk'le devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu sezon tek bir dakika bile şans bulamayan 35 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda bitecek olan kontratı, Ocak ayında feshedilecek.