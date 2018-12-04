Galatasaray bu sezon sakat ve cezalılardan çok çekti... Çaykur Rizespor ile oynanacak lig maçında da önemli eksikler olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında önemli eksikler dikkat çekiyor.

Emre Akbaba ve Belhanda sakatlıkları nedeniyle Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek. Cezalı durumda olan Ndiaye, Donk ve Fernando da Çaykur Rizespor sınavında takımlarını yalnız bırakacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Rizespor maçındaki orta saha kurgusu merakla bekleniyor.

Kaynak: Takvim