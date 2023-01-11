Ara transferde Galatasaray 'ın ilk yapacağı takviyelerden biri sol bek bölgesine olacak. Sarı-Kırmızılılar'da Van Aanholt kendisine verilen son şansı da kullanamadı. Aslan'ın hocası Okan Buruk bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Diğer pozisyonlardaki yabancı sayısının daha rahat kullanılması için de yeni sol bekin yerli olması isteniyor. Bu doğrultuda bir süredir görüşmeler yapılan 3 isim ön planda.





Okan Burukla birlikte yükseliş taçlandı

Galatasaray, Fatih Terim'den sonra yine kendi camiasından çıkıp, futbolculuk döneminde büyük başarılara imza attıktan sonra, teknik direktör olarak da takımı zirveye taşıyan bir teknik adama sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sezon başındaki performansı, oyuncu tercihleri ve müdahaleleri tartışılan Okan Buruk, ligde üst üste 7, kupayla birlikte 9 resmi maçta alınan galibiyetlerle ne kadar isabetli bir tercih olduğunu gösterdi. Üstelik bu süreçte gelen Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleri, son olarak da Kadıköy'deki 3-0'lık Fenerbahçe zaferi, Galatasaray'ın Okan hocayla birlikte yükselişini taçlandırdı.

Herkes onu alkışladı

Fenerbahçe gibi bir deplasmanda Icardi, Gomis gibi isimleri kenarda bekletip, Barış Alper Yılmaz'ı santrfora koyarak risk alan, Torreira'yı kenarda bekletip son 2 maçtaki başarılı performansıyla Berkan'ı ilk 11'de oynatan Okan Buruk'un riskli tercihleri her kesimden alkış aldı.





Büyük maçlardaki başarıları, galibiyet serisi, cesur hamleleriyle Galatasaray'ı zirveye taşıyan Buruk; Başakşehir'deki lig ve Akhisar'daki kupa şampiyonluğunu Sarı-Kırmızılı kulübün başında da tekrarlamaya hazırlanıyor.

Müthiş zafere süper prim

Galatasaray'da Fenerbahçe zaferi sonrası büyük coşku var. Ezeli rakibini hem de taraftarının önünde 3-0 gibi net bir skorla deviren Sarı-Kırmızılılar, son düdüğün ardından önce saha ortasında, sonra da soyunma odasında müthiş bir sevinç yaşadı.





Kadıköy'deki coşkuya yönetim de eşlik etti. Zaferi kutlamak için soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve diğer yöneticiler de takımla beraber tezahüratlar yaptı, marşlar söyledi ve derbi galibiyetini doyasıya kutladı. Maçtan önce takıma duble prim sözü veren Başkan Özbek, burada oyunculara beklenen müjdeyi de açıkladı.

Buruk'a ayrı müjde!

Bir önceki Sivasspor deplasmanı galibiyetinin primlerini oyuncuların hesaplarına yatıran Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Fenerbahçe zaferi için de 10 milyon TL'lik primi müjdeledi. Bu paranın da çok kısa sürede takıma ödeneceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'la da özel bir görüşme yapan Özbek ve Timur ikilisi, ara transferde başarılı çalıştırıcının istediği takviyelerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi adına tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi.





İkili averaj avantajı

Galatasaray'ın Kadıköy'deki zaferi, Cim Bom'un zirvedeki yerini sağlamlaştırıp farkı 4 puana çıkarmakla da kalmadı. Psikolojik açıdan ezeli rakibine darbe vuran Sarı-Kırmızılılar, olası bir puan eşitliğinde ikili averajda büyük üstünlük sağladı. Bu da Okan Buruk açısından lige en iyi başlangıç senaryolarından biriydi. Tüm oyuncuların iyileşmesi, cezaların bitmesi ve eksik bölgelere takviyelerin yapılmasıyla, Okan hoca çifte kupa hedefinde daha da iddialı bir konuma gelecek gibi görünüyor.

SOL BEKE 3 ADAY VAR

Dundee United'dan Aziz Behich ilk sırada. Okan Buruk'la ligde şampiyonluk yaşayan Behich dışında, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi de Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği bir diğer isim. Antalyaspor'un 34 yaşındaki futbolcusu Güray Vural ise Cim Bom'un gündemindeki bir diğer sol bek.

Hangisi uygun olursa

Bu 3 oyuncunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği biliniyor. Hangi oyuncunun mali şartları daha uygun ve sorunsuz olursa onun transferi gerçekleşecek. Aanholt'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölgede Kazımcan ile Emre Taşdemir'in rekabeti de yeni yapılacak takviyeyle birlikte artarak devam edecek.

Metin Karabaş





İlgili Haberler Wesley Sneijder'den olay Wout Weghorst yorumu



