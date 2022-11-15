Galatasaray 'a transferin son gününde katılan ve ilk maçlarda uyum sorunu yaşayan kiralık oyunculardan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın son haftalardaki performansı tam anlamıyla göz kamaştırdı. Icardi, hem Beşiktaş derbisinde hem de Başakşehir deplasmanında hem attığı gollerle hem de ortaya koyduğu oyunla, yıllardır hasretle aranan ideal santrforun artık bulunduğunun mesajını net şekilde verdi.

Herkes çok memnun

Rashica da, teknik direktör Okan Buruk'un Kerem&Yunus ısrarını bir kenara bırakıp, kendisine ilk 11'de şans tanımasıyla birlikte Süper Lig seviyesinin de üzerinde bir kanat oyuncusu olduğunu kısa sürede gösterdi. Hem Galatasaray taraftarı, hem teknik ekip hem de yönetim, iki yıldızın da performansından çok memnun ve ne pahasına olursa olsun Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmasını istiyorlar.









Başkan sır vermedi

Başkan Dursun Özbek, her ne kadar Rashica için "Sezon sonunu bekleyelim" dese de, kulüpte sessiz sedasız bir operasyon başlamış durumda. İngiltere Championship takımlarından Norwich'in futbolcusu olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, piyasa değeri daha da fazla artmadan bonservisinin de alınmasına karar verildi.

26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Rashica'nın bonservisi, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'te bulunuyor.

5 milyon Euro bütçe

Galatasaray Yönetimi'nin Rashica için gözden çıkardığı bedel 5 milyon Euro. Oyuncunun Türkiye'de kalma isteği de, pazarlıklarda Cim Bom'un elini güçlendirecek.









İlk temas olumlu

Diğer taraftan asıl büyük ve zorlu operasyon ise Icardi cephesinde yaşanacak. Galatasaray formasıyla 6 maçta 4 gol 3 asistlik performansa ulaşan 29 yaşındaki santrforla ve çalkantılı bir evlilik süreci yaşadığı temsilcisi Wanda Nara ile resmi olmayan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla 6 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyen Icardi, Sarı-Kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.









Pazarlığa girilirse...

Icardi'nin Galatasaray'da kalma isteği, Sarı-Kırmızılılar açısından büyük avantaj olacak.Cim Bom'un sıradaki hamlesi, Arjantinli yıldızın kulübü PSG ile görüşmek olacak. Fransız devinin kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcunun, bonservis bedeli olmaksızın kulüpten ayrılması gündemde. Aksi takdirde PSG'nin çok yüksek bir bonservis talebiyle kapıyı açabileceği belirtiliyor.

Onlar ikna edecek

Burada Icardi ile Wanda Nara'nın birlikte devreye girerek, PSG'yi ikna etmesi ve gelecek sezon planlarında yer almamaları durumunda, Galatasaray'la yola devam etme isteklerini kulübe bildirmesi bekleniyor. Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara, bu operasyon açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Ara transferden önce...

Bu hafta itibarıyla her iki yıldız için de somut adımlar atılacağı ve ara transfer dönemi beklenmeden bonservis konusunun çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği bildirildi.







