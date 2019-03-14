Galatasaray'da Onyekuru'dan Fatih Terim'e özel teşekkür

Galatasaray'da son haftalardaki form düşüklüğüne rağmen hocası Fatih Terim’in Antalya karşısında da ilk 11’de görev verdiği Henry Onyekuru, kendisine bir kez daha şans tanıdığı için Terim'e özel olarak teşekkür etti.

14 Mart 2019, Perşembe 06:02
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Galatasaray'da Onyekuru'dan Fatih Terim'e özel teşekkür

Galatasaray'da son haftalardaki form düşüklüğüne rağmen hocası Fatih Terim’in Antalya karşısında da ilk 11’de görev verdiği Henry Onyekuru, attığı 2 golle yıldızlaşırken, yeniden göze girmeyi başardı.

Kendisine bir kez daha şans tanıdığı için Terim’e özel olarak teşekkür eden Nijeryalı futbolcunun, yakın çevresine, “Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Galatasaray’a gelmek son yıllarda verdiğim en doğru karardı” dediği öğrenildi.  

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