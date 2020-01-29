Galatasaray'da Onyekuru ve Andone idmana çıktı

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları başladı. Geçirdiği sıtma rahatsızlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ve uzun süredir sakatlığı devam eden Rumen forvet Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Onyekuru ve Andone idmana çıktı

Galatasaray'da Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları bugün başladı. Fatih Terim yönetimindeki idmanda sıtma rahatsızlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ile uzun süredir sakatlığı bulunan Rumen forvet Florin Andone de antrenmanda yer aldı.


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