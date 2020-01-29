Galatasaray'da Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları bugün başladı. Fatih Terim yönetimindeki idmanda sıtma rahatsızlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ile uzun süredir sakatlığı bulunan Rumen forvet Florin Andone de antrenmanda yer aldı.



