Geçen hafta Gaziantep deplasmanında 2 gollük performans ortaya koyan Nijeryalı kanat oyuncusu, dün Başakşehir karşısında da şovuna devam etti. 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 45. dakikasında Ryan Donk’un şık asistini iyi şekilde değerlendirip yaptığı kafa vuruşuyla golünü atmayı başardı. Oyunda kaldığı 90 dakika boyunca ortaya koyduğu etkili futbolla Başakşehir’in savunmacılarına zor anlar yaşatan yıldız isim, oyunun son dakikasında takımına penaltı kazandırarak 3-0’lık galibiyete önemli katkı sağlamayı başardı.