Galatasaray’da Onyekuru müjdesi

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’a Henry Onyekuru müjdesi... Kas sertleşmesi sebebiyle üst üste iki antrenmanı kaçıran Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda, Onyekuru’nun forma giymesinde bir engel olmadığı bilgisini alınca, oyun planını yeniden gözden geçirdi. Genç yıldız, yarınki mücadelede yine Aslan’ın en önemli kozu olacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, ileride Feghouli, Falcao ve Onyekuru üçlüsüyle sonuca gitmeye çalışacak.

Adem’in tedavisi sürüyor

Galatasaray’da sakatlığı bulunan bir diğer isim Adem Büyük’ün tedavisi ise Florya’da devam ediyor. Tecrübeli forvetin, Beşiktaş maçına yetişme ihtimali bulunmuyor.

Terim, kadroya yedek golcü olarak Andone’yi dahil edecek. 21 kişilik kadroya 12 yabancı dahil edebilen Cim Bom’da, Jesse Sekidika ile Linnes’in dışarıda kalacağı tahmin ediliyor.