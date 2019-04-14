Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 70. dakikasında Martin Skrtel ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.

12. golünü attı

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Fenerbahçe derbisinin 66. dakikada sahneye çıkarak bu sezonki 12. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 24 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Kupası olmak üzere 34 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu 12 gol, 2 asistle oynadı. Onyekuru bu gollerin hepsini ligde kaydetti.