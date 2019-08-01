Galatasaray'da geçen sezon kazanılan çifte kupaya en fazla katkı veren isimlerden biri olan Henry Onyekuru, Fransa yolcusu...

Fatih Terim’in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği ve Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir kiralamaya çalıştığı Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir karar vererek Monaco ile anlaştı.

Falcao transferinde Galatasaray’la görüşmelerde bulunan Fransız kulübü, Onyekuru’nun bonservisi için Everton’a 15 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Çalışma izni alamadı

Son olarak Afrika Kupası’nda Nijerya forması giyen Onyekuru’ya, hedeflenen süreyi alamadığı gerekçesiyle İngiltere’de çalışma izni çıkmadı. Everton da oyuncuyu tekrar kiralamak yerine bonservis bedeliyle beraber satma kararı verdi.

enç yetenek, yeni kulübüyle 5 yıllık anlaşma sağladı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yola çıktı.