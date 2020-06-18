Galatasaray’da "online" divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek. Haziran ayı olağan divan toplantısının, 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans yöntemi ile yapılacağı açıklandı

18 Haziran 2020, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da 'online' divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.30’da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA

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