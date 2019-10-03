Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyalini verdi. Sarı kırmızılı kulüp, ilk olarak sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Donk- Mariano- Nagatomo üçlüsünü satmaya çalışacak. Yaz transfer dönemindeki temasları dikkate alan Galatasaray yönetimi; Donk'a Dubai'den, Mariano'ya Brezilya'dan, Nagatomo'ya İtalya'dan bonservis ödeyecek kulüp arayacak.

GENÇLEŞECEKLER

Yaş ortalaması 29.9 olan ilk 11'ini gençleştirmekte karar kılan Fatih Terim, ara transfere kadar çözümü takım içinde arayacak. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ilk 11'ini değiştirecek Terim, Gençlerbirliği deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev verecek ve bu rotasyon Ocak ayına kadar sürecek.

(Sabah)