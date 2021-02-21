Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da, bu karşılaşmada flaş bir gerçek ortaya çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Babel'e yerini bırakan Ömer Bayram'ın, maçı kırık kaburga ile oynadığı belirtildi.

Takım kaptanı Arda Turan'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda bu durumun doğru olduğu görüldü.

Ömer Bayram'ın takım için fedakarlık yaptığı ve kaburgası kırık şekilde mücadeleye devam ettiği ifade edildi.

Arda Turan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" diyerek Ömer Bayram'ı etiketledi.