Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçına yetişmesi de zor görünen Marcao'nun tedavisi sürüyor. Aslan'ın hocası Torrent, Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında, Omar ve Marcao'nun Adana Demir karşısında oynamasını beklemediğini dile getirmişti.

Brezilyalı savunmacı, yoğun bir tedavi programıyla hazırlanıyor. Ancak yetişmezse, Sambacı'nın yerine stoperde yine Alpaslan görev yapacak. Omar'ın yokluğunda da bir kez daha Boey'nin şans bulması bekleniyor.