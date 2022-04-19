Galatasaray'da Omar siftah yaptı
Geçen sene yıl başında havai fişek patlatırken gözüne yüzüne isabet eden ve gözünden yaralanan Omar, 1 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri döndü ve dün 6. Süper Lig maçına çıktı. Norveçli futbolcu, Halil Dervişoğlu'nun attığı golün asistini yaparak siftahını gerçekleştirmiş oldu.
Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, bu sezon Galatasaray formasıyla 6. maçına çıktı. Norveçli sağ bek, geçtiğimiz sezon 13 maçta, bu sezon da Yeni Malatya maçına kadar henüz skora katkı verememişti. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, dün de Malatya karşısında başarılı bir performans sergiledi. Omar, 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golde ilk asistini yaptı.