Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, bu sezon Galatasaray formasıyla 6. maçına çıktı. Norveçli sağ bek, geçtiğimiz sezon 13 maçta, bu sezon da Yeni Malatya maçına kadar henüz skora katkı verememişti. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, dün de Malatya karşısında başarılı bir performans sergiledi. Omar, 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golde ilk asistini yaptı.