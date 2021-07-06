Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan ve operasyonel süreçleri ilerleyen günlerde de devam edecek Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce Omar için bir konuşma gerçekleştirdi.

Omar’ın talihsiz bir kaza geçirdiğini hatırlatan Terim, "Ona da çok büyük bir moral olsun diye Omar’ı bugün aramıza almak istedim. O günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük bir aşama kaydetti. Muhakkak ki daha katedecek yolumuz var. Bunun için onun antrenmana çıkmasını istedim. İnşallah bu yolun sonunda Omar’ı ilk günkü gibi Galatasaray ’ın formasıyla aramızda görmek hepimizin dileği. Yarın oynamayacak belki, sezona başlamayacak ama inanıyorum ki Allah’ın izniyle sezon içinde bize katılacak ve Galatasaray’ın formasını giyecek. Kendisine tekrar ’Hoş geldin’ diyorum." ifadelerini kullandı.

Takımla idmana çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Omar Elabdellaoui ise şunları kaydetti:

"İlk geldiğim gün, ilk andan beri hep yanımdaydınız, hep bana destek verdiniz. Özellikle Fatih hocam hep yanımdaydı, ilk olduğu anda zaten yanıma geldi. Bütün camia, arkadaşlarım ve çalışanlar ilk günden beri yanımdalardı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Çok takdir ettiğim bir şey. Hocam da benim bugün tekrar buraya dönmemi uygun gördü. Bu, benim için çok büyük bir moral. Umarım kendisinin de dediği gibi en iyi şekilde, aynı hırsla ve azimle çalışarak en kısa zamanda tekrar Allah’ın izniyle formama kavuşma imkanı bulurum."

Öte yandan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, takımla çalıştı. Taylan Antalyalı ile Jimmy Durmaz’ın ise rehabilitasyon süreçlerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

AA