Leo Dubois transferi ve Sacha Boey'in yükselen formu sonrası Galatasaray 'da Omar Elabdellaoui'nin gözden çıkarıldığı, Sarı Kırmızılı ekibin Norveçli sağ bekle fesih görüşmelerine başladığı, tecrübeli oyuncunun ise alacaklarının tamamını talep ettiği iddia ediliyordu.

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Omar'ın 1 milyon 400 bin Euro talep etmesi iddiaları sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekerken 30 yaşındaki oyuncudan açıklama geldi. Sezon başı kendisini isteyen takımları hocası Okan Buruk'un kadro planlamasında yer aldığı için reddettiğini açıklayan Omar, kısa süre önce Futbol Direktörü Cenk Ergün'le görüştüğünü duyurdu.

Ergün'ün kendisinden kulüp bulmasını istediğini belirten tecrübeli oyuncu, ''Menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim'' ifadelerini kullandı.

Omar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Sevgili Galatasaray ailem,

Benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi.

Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğumu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını, burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.

Sadece bir kaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.

Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi. O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum.

Bazı insanlar ne derse desin bu kulübe olan sevgim ve saygim sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni kötü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek bir açıklama yapmak zorunda kaldım.

Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın. Ve her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim.