Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için menajeri Giovanni Becali'den açıklama geldi.

Oyuncularım ile ilgili henüz karar verilmedi

Oyuncuların menajeri Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Bir günlüğüne İstanbul'a gittim. Rumen oyuncularımız Cicaldau ve Morutan son durumunu öğrenmek için Galatasaray 'ın yeni başkanı ve yeni teknik direktörüyle görüştüm. Oyuncularım ile ilgili henüz karar verilmedi. Ayrıca Morutan ile ilgili olumlu konuştular. Tüm oyuncular gibi onlar da Avusturya kampında denenecek." ifadelerini kullandı.

Kamp sonunda netleşir

Becali ayrıca, "Kampın sonuna kadar herhangi bir karar verilmeyecek. Okan Buruk bütün oyuncuları görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." dedi.









(Ajansspor)