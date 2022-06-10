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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızıların yeni başkanı olmak için yarışacak.

10 Haziran 2022, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu yarın Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışacak. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

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