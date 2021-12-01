Galatasaray 'ın sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk, son 3 maçta kalesini gole kapattı.
Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş 'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Galatasaray'ın 1 numarası Muslera'yı gölgede bıraktı.
Okan, 2.7 maç başı kurtarış oranı ile 11 maçta 9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14 karşılaşmada 17 gole engel olamayan Muslera'nın ortalaması ise 1.2.
Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki eldiven, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.