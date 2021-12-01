MENÜ

Galatasaray'da Okan Kocuk pişmanlığı

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk, gösterdiği performansla parmak ısırttı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Okan Kocuk pişmanlığı

Galatasaray 'ın sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk, son 3 maçta kalesini gole kapattı.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş 'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Galatasaray'ın 1 numarası Muslera'yı gölgede bıraktı.

Okan, 2.7 maç başı kurtarış oranı ile 11 maçta 9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14 karşılaşmada 17 gole engel olamayan Muslera'nın ortalaması ise 1.2.

Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki eldiven, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...