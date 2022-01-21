Sezon başında Galatasaray 'ın Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk, performansıyla parmak ısırtıyor. Son olarak Trabzon maçında Bordo-Mavililerin ihlal yüzünden 2 kez kullandığı penaltıda kalesini gole kapatan 26 yaşındaki file bekçisi, istatistikleriyle de göz dolduruyor. Comparisonator.com şirketinden aldığımız verilere göre; başarılı eldiven ligdeki kaleciler arasında üst sıralarda yer alıyor. Ligde maçların en az %50'sinde süre almış kaleciler arasında Okan'ın istatistikleri şu şekilde:

UZUN PASI İSTATİSTİĞİNDE ZİRVEDE

■ Okan Kocuk %77'lik kurtarış yüzdesiyle Ibrahim Sehic (%83), Uğurcan Çakır (%83) ve Arijanet Muric'in (%79) ardından 4.sırada.

■ Maç başına kalesinde gördüğü 0.91 gol ortalamasıyla de yine Uğurcan Çakır (0.69) ve Ibrahim Sehic'in (0.70) ardından 3. sırada.

■ Maç başına yaptığı 10.7 başarılı uzun pas ile de Uğurcan'ın (10.8) ardından ligde kaleciler arasında 2.sırada.

■ Lig'de oynadığı 19 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Sehic (9), Lung (8), Uğurcan (8) ve Ersin Destanoğlu'nun (7) ardından ligdeki kaleciler arasında kalesini en çok maçta gole kapatan 4.kaleci oldu.

■ Kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtardı. Bu sezon 4 penaltıda kalesinde devleşti.

GALATASARAY GERİ İSTİYOR

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe'nin tartışılması nedeniyle Galatasaray, Okan'ı geri almak için Giresunspor ile girişimlerde bulundu. Giresunspor'un transfer tahtasının kapalı olması bu geri dönüşü engelliyor. Giresunspor bu sorunu çözmesi durumunda Okan Kocuk'un ayrılmasına izin verecek. Pazartesi günü konunun tamamen netleşmesi bekleniyor. Olumsuz sonuç alınırsa Sinan Bolat için görüşmelere başlanacak. (Akşam)