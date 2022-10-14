Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde İrfan Saraloğlu ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev yapan Ismael Garcia Gomez, ülkesi İspanya'da basına konuştu. Henüz 34 yaşındaki genç çalıştırıcı, kariyerine ilişkin açıklamalar yaparken şu ana kadarki Türkiye deneyimine de değindi.

La Voz de Galicia'ya konuşan Garcia, Ourense'den ilk olarak eğitim için ayrıldığını belirtirken, "18 yaşındayken Coruna'da Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri okumak için evden ayrıldım. O zamanlar hala hafta sonları futbol oynamak adına geri dönüyordum. Ancak kendimi adamak istediğim şeyler ve önüme çıkan fırsatlar beni daha farklı yöne götürüyordu" dedi.

Jose Luis Oltra ile çalıştı

Ismael Garcia, ilk olarak Jose Luis Oltra'nın ekibinde görev şansı elde etti. Oltra, uzun süreli İspanya kariyeri sonrası şimdilerde Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden AEK Larnaca'nın başında yer alıyor. Staj döneminde Garcia, Oltra'nın Deportivo'sunda kendine görev şansı elde ettiğini şu şekilde ifade etti: "Deportivo'da akademide asistan ve antrenör olarak görev yaptım. Ayrıca Jose Luis Oltra için bir analist olarak farklı görevler yaptım"

Daha sonra Garcia, Oltra ile birlikte Mallorca'ya giderken burada da benzer bir görevde bulundu.

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Segunda B'nin en genç teknik direktörü oldu

Real Madrid ve Singapur'da bir futbol okulu ile yürüttüğü çalışmalar yürüten Garcia; bu dönemi, "Hareket etme zamanım geldiğini hissetmiştim. Hafta sonları Ourense'ye dönmek değişikti. Futbol dünyasının en büyük markalarından birine katılmak, başka bir kültürü tanımak ve İngilizcemi geliştirmek büyük bir şanstı. Her şey olumlu ilerledi" şeklinde açıklarken sonrasında da Segunda B'de bir şans yakaladı.

İspanya'ya dönen Garcia, L'Hospitalet'in başına geçerek Segunda B'nin en genç antrenörü oldu. Bu dönemi ise, "Yine çok şey katan bir sezondu. Play-out konumunda kaldık ama bundan da çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Arsenal macerası

Ismael Garcia, bu deneyimin ardından bir süre Arsenal'in kadın futbol takımıyla sıçrama yaşadı: "Unutulmazdı. FA Cup'ta finali Chelsea'ye kaybetmemize rağmen 45 bin seyircili Wembley'deki o maç muhteşemdi. Ayrıca Londra'daki o yıl, daha sonra bana yardımcı olacak birçok bağlantı kurmamı sağladı"

Bir sonraki durak Yunanistan

Arsenal sonrası İspanya'ya dönen Garcia, burada yine Deportivo ile bu kez scout olarak çalıştı. Sonrasında Borja Jimenez'in asistanı olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Asteras Tripolis'e gitti.

Ismael Garcia, sonrasında Pozzo ailesiyle temasa geçti. Watford'da bir görev adına görüşmeler yürütülse de Pozzo ailesi, diğer takımları Udinese'de kendisine görev verdiler.

Bu döneme değinen Garcia, "Seviyeyi tekrar yükseltmiştik. Halen Serie A'da görev yapan Lucca Gotti ve Gabriele Cioffi ile çalıştım" dedi.

'Okan Buruk arayınca çok heyecanlandım'

Ismael Garcia için daha sonra ise Galatasaray macerası başladı. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör olarak göreve gelen Okan Buruk, Ismael Garcia'yı ekibine katmak istedi.

O süreçte Okan Buruk'un kendisine telefonu sonrası duyduğu heyecanı dile getiren Garcia, "Çok heyecanlandım. 4 yıl önde tatile gittiğimde çok sevdiğim bir şehirdi. Ayrıca Okan, Türk futbolunda bir efsanedir. Profilimi beğendi ve teknik ekipteki tek yabancı olarak kadroya katıldım" ifadelerini kullandı.

'Buradaki atmosfer inanılmaz'

Türkiye'deki futbol ortamına ilişkin görüşlerini paylaşan genç futbol adamı, "Türkiye'de futbolun içindeki zafer de mağlubiyet de tutkuyla yaşanıyor. Sahaya çıkıp sizi bekleyen taraftarları görmek harika. İçerideki atmosfer inanılmaz" dedi.

Juan Mata etkisi

Ağırlıklı Türkçe ve İngilizce'nin hakim olduğu Galatasaray soyunma odasına Juan Mata ve Mauro Icardi'nin katılmasının kendisine sağladığı katkı da sorulan Garcia, "Juan, son gelenlerden biriydi. Onunla çok yakınız ama diğerleriyle de öyle. Elbette Latin kökenli oyuncularla özel bir bağ olduğundan şüphe yok" dedi.