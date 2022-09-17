Galatasaray 'da Sacha Boey sezona damga vurmaya devam ediyor. Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor maçında da genç Fransız sağ bek etkileyici performansıyla maçın en iyisi oldu.

Sarı-Kırmızılı takım sezona Antalyaspor deplasmanında başladı. Sacha Boey reverv takımdayken A Takım'a dahil edildi ve performansıyla büyük alkış aldı.

Konya ve Kasımpaşa maçlarında tavan yaptı

Özellikle Kasımpaşa ve Konyaspor maçında ise Sacha Boey'in oyunu izleyenleri büyüledi. Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ikinci dakikasında Sergio Oliviera'ya asisti yapan isim oldu.









22 yaşındaki futbolcu Fernando Muslera ve Victor Nelsson'un ardından 628 dakika ile takımın en çok süre alan üçüncü oyuncusu oldu. Sacha Boey Muslera ve Nelsson'dan sadece 2 dakika daha az oyunda kaldı.

Antalyaspor maçı öncesi kritik karar!

Sezonun 1. haftası Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui sakatlık yaşayınca Okan Buruk karşılaşmaya 17 yaşındaki Ali Turap Bülbül'ü hazırladı. Kamp dönemi genç sağ beke hazırlık maçlarında süre veren Okan Buruk maçtan önceki gün son toplantıda karar değişikliğine gitti.

Sacha rezervden döndü!

Sacha Boey o hafta Galatasaray rezerv takımı ile Antalyaspor'a karşı oynamaya hazırlanırken iki kritik sakatlık sonrası kendini A Takım'da buldu. Okan Buruk son maç toplantısında ise Ali Turap Bülbül yerine daha deneyimli olan Sacha Boey'i oynatmaya karar verdi. Sacha Boey Antalyaspor maçının ilk yarısı beklentilerin altında kalsa da o günden sonra artarak devam eden bir gelişim gösterdi.

Kamerun'u istemedi!

Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey Kamerun Milli Takımı'ndan teklif almasına rağmen kabul etmedi. 2000 doğumlu genç oyuncu Fransa Milli Takımı'nda oynayabileceğine inanıyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel