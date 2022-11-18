Galatasaray 'da sezon başında takım görüntüsü oluşamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin kadroya yaptığı yeni takviyeler ve bu isimlerin yıldız olması nedeniyle bazı isimler kadroda yer bulamadı. Bu nedenle bazı oyuncuların performanslarında düşüşler görüldü. Sarı kırmızılı takımdaki bazı futbolcular da özel hayatlarındaki sıkıntılarla beklenen performansı sergileyemedi.

ADIM ADIM İLERLEDİLER

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, tek tek futbolcularla ilgilendi. Önce Mauro Icardi'nin sorunlarını çözen genç teknik adam, sonra hedeflerindeki yerli isimleri belirledi ve onlara da el attı. Barış Alper Yılmaz, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlarla bire bir görüşüp onları geri kazanan Okan Buruk, bunun meyvelerini Süper Lig 'de oynadığı maçlarda topladı.





Önce deplasmanda Karagümrük'ü Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezon başı kampına dahil edilmeyen Emre Taşdemir, ligin 12. haftasına kadar kadroda yer almamıştı. 12. haftada oynanan Karagümrük maçında hem kadroya dahil edilen hem de ilk 11'de karşılaşmaya başlayan Emre, bir de gol atarak verilen şansı iyi değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz ise Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans buldu. Takımın ataklarında önemli bir rol üstlenen ve bir gole de katkı yapan Barış Alper, Okan Buruk'un kazandığı isimler arasında yer aldı.

KEREM ŞOVLA DÖNDÜ

sarı kırmızılı takımda, forma şansı bulsa da geçen sezonunki görüntüsünden oldukça uzak olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon pek varlık gösteremedi. Ta ki Başakşehir karşılaşmasına kadar. İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmada hat-trickle adeta şov yapan Kerem, Buruk'un son kazandığı oyuncu oldu.

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HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Hürriyet'te yer alan haberde, son haftalarda Barış Alper Yılmaz, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu’nu takıma kazandırarak ‘İlk 11’de 8 yabancı + 3 yerli oyuncu’ kuralını bir sorun olmaktan çıkaran Galatasaray Direktörü Okan Buruk, bu kez Yunus Akgün ve Yusuf Demir için özel mesai harcayacak.

FORMA YARIŞINA DAHİL EDECEK

Buruk, Dünya Kupası arasında uygulayacağı özel çalışma programlarıyla iki futbolcuyu takımdaki forma rekabetinin içine sokmayı hedefliyor. İstanbul ve Antalya’da yapılacak hazırlık kamplarında Yunus ve Yusuf’a ekstra yüklemeler yapılacak.

YUNUS TATİLDE BİLE ÇALIŞIYOR

Takıma 9 gün izin veren Buruk’un, tatile gitmeyip İstanbul’da bireysel performans antrenörü ile çalışan Yunus’un çabasını takdirle karşıladığı öğrenildi. Her sabah güne Florya Atatürk Ormanı’nda kros yaparak başlayan Yunus, daha sonra salonda çalışıyor.

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