



Yusuf & Kazımcan müjdesi

Cim Bom'un genç futbolcuları Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlıklarını tamamen atlattı ve takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yusuf'un yabancı statüsünde olması sebebiyle derbide kadroda olması zor görünüyor. Ancak Okan hocanın, Kazımcan'ı kadroya dahil etmesi, Emre Taşdemir ile arasında ilk 11 için bir tercih yapması bekleniyor.

Son karar bugün

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği ilk 11'i oyuncularına bugün açıklamaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adam, kadroda büyük bir sürpriz yapmayı düşünmüyor. Okan hocanın hedefi, 2-0 öne geçip, 10 kişi kaldıktan sonra 2-2 biten Alanyaspor maçındaki gibi bir baskı futbolu oynatabilmek. İlk 11 tercihinin de bu plan doğrultusunda olacağı öğrenildi.

Aslan'ın altyapıdan yetiştirdiği savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 20. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Derbi kapalı gişe

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisinde Nef Stadyumu'nu şölen yerine çevirmeye hazır. Çarşamba günkü öncelikli satışların ardından dün de genel satışa sunulan biletler, piyasaya çıktıktan sadece saniyeler sonra tükendi.

Cim Bom'un bu sezon sahasında oynayacağı ilk büyük maç olan Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 5 yıldır Nef Stadyumu'nda üstünlük sağladıkları ezeli rakiplerini yine müthiş bir heyecanla bekliyor. Öyle ki, çarşamba günü öncelikli satışa, dün de genel satışa sunulan biletler, piyasaya çıktıktan sadece saniyeler sonra tamamen tükendi. Böylece 49 bin 487 biletin tamamı satılmış oldu. 250 TL ile 5500 TL arasında değişen biletlere olan ilgi, sıcak para arayan yönetimin de yüzünü güldürmüş durumda. Maç günü stadın yanındaki GSStore'un da sezonun en yüksek cirosuna ulaşması hedefleniyor.

Karaborsacılar hariç...

Kulüpteki tek endişe ise maça gelemeyecek olan kombine sahipleri. Şu sıralarda sosyal medyada büyük bir bilet transfer organizasyonu gerçekleşiyor. Maç günü statta olamayacak Sarı-Kırmızılı taraftarlar, gişe fiyatından bilet devri yapmak üzere çağrıda bulunuyor. Kulüp de kâr peşindeki karaborsacılar dışında bu transferleri olabildiğince destekliyor. Kombinelerini devreden taraftarlara, önümüzdeki sezonun kombineleri indirimli olarak satılacak.

Florya'da gol provası

Aslan gol çalışıyor... Sezon başından beri skor üretme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesinde bu krize çare arıyor. Teknik direktör Okan Buruk, dev mücadele yaklaştıkça, Florya'daki çalışma temposunu artırırken, dünkü antrenmanın ana bölümünü, savunma ve bitiricilik provalarına ayırdı. Okan hocanın özellikle gol çalışmasında Icardi, Mertens, Rashica ve Kerem gibi yıldızlarıyla özel olarak ilgilendiği öğreildi. Beşiktaş derbisinde de hücum hattında bu dörtlünün birlikte yer alması bekleniyor.

Önde baskı planlıyor

İşin savunma kısmında ise defans çizgisini öne çıkarıp, orta saha oyuncularını da rakip kaleye doğru yaklaştıran Okan hocanın, Beşiktaş karşısında tamamen hücum prese dayalı bir oyun anlayışını