Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı. İlk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 bankosunu belirledi. İşte detaylar...





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ALANYA MAÇININ TEKRARI TALEP EDİLDİ

Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle... Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.

TFF GÖRÜŞ İSTEDİ

TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE AÇIKLAMASI

Beşiktaş ve Başakşehir karşısında kader maçlarına çıkacak olan Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz geç kurulmuş bir takımız. Biz Fenerbahçe , Beşiktaş gibi hazır birer takım değildik. Bu zamana kadar da takımı iyi getirdik. Şu anda tartışılıyorum, biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Ben iyi oyun oynattıktan sonra insanlar beni tartışmayı bırakacak" dedi.

Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette İcardi'nin görev alması kesinleşti.





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MATA VE GOMİS JOKER

Kalan 3 formaya ise 7 aday var. Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak. +3 yerli kuralı sayesinde hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek. Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.

TÜZÜK İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray yönetimini derbi öncesi önemli bir sınav bekliyor. Kulübün tüzük kongresi cumartesi sabahı gerçekleşecek. İdari ibrasızlığı ortadan kaldıran, yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indiren maddelerin yer aldığı tüzük tadil tasarısı, üyelerin onayına sunulacak. (Sabah)





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