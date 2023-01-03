Galatasaray , kritik bir döneme girmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak Sarı-Kırmızılılar, 18. haftada ise derbide Fenerbahçe 'nin konuğu olacak. Zorlu periyot öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.

Yönetim Florya'ya çıkarma yapacak

Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra tamamen Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine konsantre olacak olan Galatasaray'da, seferberlik ilanı gündemde.









Başkan Dursun Özbek'in, Erden Timur'la birlikte önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem teknik heyete hem de oyunculara moral vereceği öğrenildi. İkilinin, teknik direktör Okan Buruk'la yapılacak görüşmede olası derbi primini masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.









Sol bek transferi artık kaçınılmaz

Sakatlıklar sebebiyle Kazımcan ve Emre Taşdemir'den yararlanamayan, Van Aanholt'u da uzun süre önce gözden çıkaran Galatasaray, istikrar arayışında. Savunmanın solunda düzenli oynayabilecek bir oyuncu arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviyeyi gündemin ilk maddeleri arasına ekledi.

Galatasaray Yönetimi'nin A planı, sol beke yerli bir oyuncu transfer ederek Okan Buruk'un elini rahatlatmak. Ancak transfer listesinde birçok yabancı sol bekin de olduğu öğrenildi.

Yunus Akgün'de karar verilmedi

Sezona büyük umutlarla başlayan, ancak beklentileri karşılayamayan, geçtiğimiz haftalarda hocası Okan Buruk'la da problem yaşayan Yunus Akgün'ün, ara transferdeki akıbeti henüz belirsiz. Kulüple yeni kontrat imzaladıktan sonra sakatlanan, ancak takıma dönmesine rağmen Okan hoca tarafından kadroya alınmayan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna Adana Demirspor yine ciddi olarak talip.









Okan hocanın vereceği karara göre, Yunus'un bir kez daha kiralanması gündeme gelebilir. Ancak başarılı teknik adamın, genç oyuncuyla ilgili bir süre daha bekleyip kararını öyle vermek istediği belirtiliyor.

Mostafa Mohamed Fransa'da kalıyor

Galatasaray'ın 250 bin Euro'ya Nantes'e kiraladığı ve 5 milyon 750 bin Euro'ya da satın alma opsiyonunu verdiği Mostafa Mohamed, kariyerini Fransa'da sürdürecek. 25 yaşındaki Mısırlı santrforun, Nantes'ın kendisine yaptığı yeni teklifi kabul ettiği ve çıkış bedelinin ödenmesi durumunda yeni takımına bonservisiyle birlikte imza atacağı öğrenildi.









Galatasaray Yönetimi de Mohamed'den gelecek olan bonservis bedelini, golcü ve kanat transferinde kullanmayı planlıyor.

Orta saha ona emanet

Cezalı Torreira'nın yokluğunda Sivasspor deplasmanında kendi adına sezonun en iyi performansını ortaya koyan Berkan Kutlu, bu kez de Ankaragücü karşısında cezalı Oliveira'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak. Tam da taraflarla arasında soğuk rüzgarlar eserken ve ayrılmayı kafasına koymuşken yeniden göze girmeyi başaran Berkan, orta alanda çok kritik bir rol üstlenecek.

İlk 11 kurulumunda 3 yerli mecburiyeti nedeniyle zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşayan Okan Buruk da Berkan'ın kalitesini ortaya koymasından dolayı çok memnun. Genç oyuncuyla ilgili alınan ayrılık kararının, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında değişebileceği belirtiliyor.









Aslan'a Icardi müjdesi

Fenerbahçe derbisinde sahada yer alabilmesi için tüm sağlık ekibinin seferber olduğu Mauro Icardi, dünkü idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Arjantinli yıldız, Ankaragücü maçı için de şartları zorluyor.

Galatasaray'a Icardi müjdesi... Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası arasında takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız, Fenerbahçe derbisinde sahada yer alabilmek için özel bir tedavi programıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekibinin, derbiye yetiştirmek için adeta seferberlik ilan ettiği Icardi'nin dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışması Florya'da büyük sevinç yarattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki santrforun takımla yaptığı çalışmanın ardından, sahada ve salonda bireysel olarak antrenmana devam ettiği belirtildi.

Okan hocayla görüştü

Antrenman sonrasında teknik direktör Okan Buruk'la da görüşen Icardi, doktorların izin vermesi durumunda Ankaragücü maçı da dahil olmak üzere bir an önce formasını geri almak istediğini dile getirdi. Sarı-Kırmızılılar, yarınki Ankaragücü sınavı başlayana kadar tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

Yıldızlara derbi uyarısı

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Boey ve Oliveira cezalı, Mertens, Kerem ve Abdülkerim ceza sınırında... Kadıköy'deki Fener derbisine günler kala daha fazla kayıp vermek istemeyen Okan Buruk, hem kartlar hem de sakatlıklar konusunda öğrencilerine uyarılarda bulunuyor.

Süper Lig'de 5 haftadır üst üste galip gelen ve liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, yarınki Ankaragücü karşılaşmasında zirvedeki yerini korumak isterken, bir taraftan da hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini düşünüyor. Teknik patron Okan Buruk, her ne kadar oyuncularını şimdilik derbi atmosferinden uzak tutmaya çalışsa da kadro planlamasını Kadıköy'deki zorlu mücadeleyi de düşünerek gerçekleştiriyor.

'Artık kendine gel'

Aslan'da Boey ve Oliveira, sarı kart cezaları nedeniyle Ankaragücü karşısında olmayacak. Boey'nin yerine Dubois, Oliveira'nın yerine cezası biten Torreira görev yapacak. Sol bekte ise Kazımcan'dan sonra Emre Taşdemir'in de bir kez daha sakatlanması, burada formsuz Aanholt tercihini mecbur kılıyor. Okan hoca, Hollandalı yıldızdan da artık kendine gelmesini istiyor.

Hep iletişim halinde

Asıl endişe ise sınırdaki isimlerde. Hücumdaki kritik oyuncular Mertens ve Kerem'in yanı sıra savunmanın sigortası olan Abdülkerim ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanında cezalı duruma düşecek. Okan hoca, bu oyuncuları da hakemle diyaloğa girmemeleri ve gereksiz kart görmemeleri konusunda idmanlarda sürekli olarak uyarıyor.

Skor erken gelirse...

Kadro planlamasını sağlık ekibiyle birlikte gerçekleştiren Okan Buruk'un, hafif sakatlıkları bulunan oyuncuların da riske etmek istemediği ve Fenerbahçe derbisine mümkün olduğu kadar tam kadroyla gitmeyi hedeflediği öğrenildi. Okan hoca, Ankaragücü karşılaşmasında skorun erken gelmesi halinde, riskli oyuncularının bir bölümünü kenara almayı planlıyor.

Savunma & hücum çalıştı

Bu arada Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde, Okan Buruk'un hücumda bitiricilik ve savunmada rakibi karşılama organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Başarılı çalıştırıcı, özellikle hücum hattında yaşanan sonlandırma problemini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor.

Metin Karabaş