Süper Lig 'in son 1 ayında sadece 2 maça çıkan ve Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle, Kayserispor deplasmanından da 2-1'lik yenilgiyle dönen Galatasaray , rotayı kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elemesinde yarın akşam 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, maçın hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Takımın gidişatından hiç memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, Kastamonu karşısında ligin geride kalan haftalarında süre almakta zorlanan oyuncularının yanı sıra rotasyonda çok ihtiyaç duyduğu ama bir türlü faydalanamadığı yerli oyuncuları birlikte sahaya sürecek.

Kalede Okan'ı görmek istiyor

İlk 11'e ciddi bir neşter vurmaya hazırlanan Okan hoca, Kastamonu karşısında performansını beğenmesi halinde bazı oyuncularını ligde de oynatmayı planlıyor. İlk olarak kaleci değişikliği yapacak olan Buruk, Muslera'nın yerine Okan'ı 11'e alacak. Savunmada Nelsson'un yerine Emin, sol bekte Emre Taşdemir veya Kazımcan, orta sahada Berkan yarınki karşılaşmada görev yapacak. Hücum kanatlarında da değişiklik bekleniyor. Okan Buruk'un, solda Kerem, sağda da Barış Alper Yılmaz'dan faydalanacağı öğrenildi.

Icardi, Mertens ve Mata gibi yıldızlardan beklediğini alamayan Okan hoca, kadrodaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için Berkan, Emin, Barış Alper ve yeniden Kerem gibi genç yeteneklerden faydalanmayı düşünüyor.

Gomis ve Icardi bu kez kenarda

Sağ bekte Boey'yi dinlendirmek isteyen Buruk, burada Dubois'e şans verecek. İleri uçta da Gomis ile Icardi arasındaki rekabet, bu kez yerini Seferovic tercihine bırakacak. Okan hoca, İsviçreli santrforu yeniden kazanmak istiyor ve Kastamonu sınavını bir fırsat olarak görüyor. Ayrıca maçta skorun gidişatına göre genç stoper Metehan, yine genç orta saha oyuncusu Hamza Akman, kanatlarda da Rashica ve Yusuf Demir gibi yeteneklerin de oyuna dahil olması bekleniyor.

Metin Karabaş