Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken Nef Stadı'nda ilk kez Sarı-Lacivertli ekibin başında maça çıkan Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Stada ilk ayak bastığında çok heyecanlandığını dile getiren Buruk, "Hazırlık maçı da olsa taraftarlarımız da buradaydı. bir resmi maç gibiydi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Stattaki ilk maçımdı. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz hazırlık maçlarını oyunu oturtmak için istiyoruz. Bugün birçok şeyi yaşadık. Maç içerisinde de çok git-geller oldu. Yorulduğumuz, belki tam olarak istediklerimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında pozisyonlar bulduk, pozisyonlar verdik. İkinci yarıda özellikle top bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim kalitemiz daha çok ortaya çıktı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor"

Takımı güçlendirmeleri gereken bölgeler olduğunu kaydeden Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Haris hem Leo bugün girip çok rahat şekilde oynadılar. Bize bu tür tecrübeli oyuncular, lider oyuncular gerekiyor. Bu bizim için önemli. Zaten elimizde çok genç oyuncular var, bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Transfer konusu bizim özel bir şeyimiz. Ama maalesef Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor. Bize haber gelmeden sosyal medyada yazıldığını görüyoruz. Bu konuda rahatsızlıklarımız var. Transfer işi gizlidir, özeldir. Biz de bu anlamda daha özel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor. 5-6 günlük bir Avusturya kampımız var. Sonra da yine bir haftamız olacak lige kadar. Hazır oyuncular almamız gerekiyor, ilk tercihimiz bu olacak" diye konuştu.

Grillitsch ve Ali Akman açıklaması

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile adı Grillitsch hakkında da gelen soruya, "Grillitsch ile görüşmemiz olmuştu ama bizim de soru işaretlerimiz var. Şu anda bir takımla çalışmıyor, direkt takım idmanına başlayabilecek oyuncular üstünde duracağız." şeklinde cevap verdi.

Ali Akman ile ilgili ise şu anda net bir şey olmadığını belirten Okan Buruk, "Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok." dedi.



