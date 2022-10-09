Sezon başından beri kanatlarda Yunus ve Kerem'den beklediği performansı alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, BAY haftasında çözüm arayışında. Aslan'ın hocası, 11'de 3 yerli mecburiyeti nedeniyle vazgeçemediği bu iki isimden en azından birini kızağa çekmenin planlarını yapıyor. Bunun için 11'e bir yerli daha adapte etmesi gereken Buruk, tercihini büyük ihtimalle sol bekten yana kullanacak.

Sezona rezerv takımda başlayan, ancak Emre Taşdemir, idmanlarda 11'de deneniyor.

Son olarak Van Aanholt'un yerine Dubois'yı burada görevlendiren Okan Buruk, son idmanlarda Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Berkan gibi isimler arasında denemeler gerçekleştirdi. Buruk, hangi oyuncudan memnun kalırsa, Kayserispor deplasmanında sol beke onu çekmeyi düşünüyor.

Daha önce Milli Takım ’da sol çizgide denenen Berkan, Galatasaray'da da takımın yeni sol beki olabilir.

Hücumda da karar vermedi

Böylece Abdülkerim ve yerli sol bekle beraber, Kerem veya Yunus'un ilk 11'de oynaması, kural için yeterli olacak. Okan hoca, hücum hattında açılacak yabancı kontenjanı konusunda da kararsız. Juan Mata, Rashica ve Yusuf Demir, formaya en yakın adaylar.

Ancak en yakın olasılık, Mertens'in sol kanat forvet gibi oynaması, Mata'nın forvet arkasına geçmesi ve sağda Yunus'un, ileri uçta da Gomis, Seferovic, Icardi üçlüsünden birinin görev alması gibi görünüyor.







